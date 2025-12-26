Buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, ông chủ Saigon Transco lĩnh án

Sau gần 2 tuần xét xử, chiều 26/12, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu và nhận hối lộ liên quan Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa (chủ Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco) 13 năm tù về tội Buôn lậu.

Bị cáo Lê Tấn Hòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Cùng tội danh trên, 46 bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù.

Nhóm cựu cán bộ Đội SP-PSA gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) bị phạt 7 năm tù, Ngô Trung Hiếu 6 năm tù, Hồ Việt Tân 6 năm 6 tháng tù, Bùi Huỳnh Bá Phước 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà cùng mức án 5 năm 6 tháng về tội Nhận hối lộ.

Theo HĐXX, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, ông Lê Tấn Hòa (chủ sở hữu Công ty Saigon Transco) cùng các nhân viên và đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, mua trái phép 1,717 triệu lít dầu trị giá 29,9 tỷ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng. Bị cáo Hòa là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội, các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức.

Nhóm thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên (31 bị cáo) thực hiện việc giữ dầu mua trái phép, bơm vào khoang bí mật và vận chuyển về kho 30 Đào Trí để tiêu thụ. Nhóm công ty đại lý môi giới xăng dầu biết hành vi nhưng không giám sát, tạo điều kiện cho Hòa và đồng phạm hưởng lợi.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Đối với nhóm công chức hải quan, họ tạo điều kiện để Hòa và đồng phạm thông quan trái phép, không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, giúp công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất. Kết quả điều tra xác định Hòa chỉ đạo nhân viên đưa tổng cộng 953 triệu đồng cho nhóm công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ để tiêu xài cá nhân.

Theo HĐXX, 53 bị cáo trong vụ án, dù có thời điểm chưa nhận tội, nhưng tại phiên tòa đều khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi và thể hiện ăn năn hối cải.

Tòa xác định hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, cấu kết chặt chẽ, hành vi của bị cáo này là tiền đề cho bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Một số bị cáo có nhân thân tốt, từng được khen thưởng và đã tự nguyện nộp lại một phần tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng.

Ngoài ra, một số bị cáo là người làm công hưởng lương, thu lợi ít, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tòa cũng xem xét, giảm nhẹ cho một phần hình phạt.

Về số tiền thu lợi bất chính, HĐXX tuyên buộc các bị cáo có nghĩa vụ nộp lại, tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.