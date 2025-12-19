Buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, ông chủ Saigon Transco bị đề nghị 13-14 năm tù

Sáng 19/12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu và nhận hối lộ liên quan Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TPHCM đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo VKS, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, ông Lê Tấn Hòa (chủ sở hữu Công ty Saigon Transco) cùng các nhân viên và đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, mua trái phép 1,717 triệu lít dầu trị giá 29,9 tỷ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng. Hòa là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội, các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức.

Nhóm thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên (31 bị cáo) thực hiện việc giữ dầu mua trái phép, bơm vào khoang bí mật và vận chuyển về kho 30 Đào Trí để tiêu thụ. Nhóm công ty đại lý môi giới xăng dầu biết hành vi nhưng không giám sát, tạo điều kiện cho Hòa và đồng phạm hưởng lợi.

Đối với nhóm công chức hải quan, họ tạo điều kiện để Hòa và đồng phạm thông quan trái phép, không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, giúp công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất. Kết quả điều tra xác định Hòa chỉ đạo nhân viên đưa tổng cộng 953 triệu đồng cho nhóm công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ để tiêu xài cá nhân.

VKS nhận định 53 bị cáo trong vụ án, dù có thời điểm chưa nhận tội, nhưng tại phiên tòa đều khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi và thể hiện ăn năn hối cải. Một số bị cáo có nhân thân tốt, từng được khen thưởng và đã tự nguyện nộp lại một phần tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.

Dựa trên các phân tích này, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa 13-14 năm tù về tội Buôn lậu. Các đồng phạm của Hòa bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 15 năm tù giam, cùng tội danh.

Liên quan nhóm cựu cán bộ Đội SP-PSA, gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng), Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà, VKS đề nghị mức án 7-9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Phiên tòa tranh luận và dự kiến kéo dài đến ngày 26/12.