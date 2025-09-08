Bữa cơm bí ẩn tại nhà "lãnh đạo cấp cao" của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Sáng 8/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Võ Tá Thanh, cựu Trưởng phòng thuộc Ban quản lý dự án 4, Bộ Giao thông vận tải (cũ), có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do vừa đột quỵ. Đơn này có xác nhận của bệnh viện nên Hội đồng xét xử (HĐXX) thấy hợp lệ và chấp thuận.

Sau phần thủ tục và công bố bản cáo trạng, HĐXX xét hỏi đối với các bị cáo.

Cựu Bí thư tỉnh Bắc Giang nhờ Chủ tịch Thuận An tổ chức bữa cơm

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng vừa được công bố.

Hưng khai, Tập đoàn Thuận An được thành lập với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó, Hưng chiếm 86% cổ phần, vợ bị cáo nắm giữ hơn 10% cổ phần của tập đoàn.

Đối với những sai phạm khi xây dựng cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ), Nguyễn Duy Hưng trình bày có quan hệ từ trước với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.

Nên, khi nắm được thông tin UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) sắp triển khai đấu thầu dự án trên, Hưng đã chủ động liên lạc hẹn gặp ông Thái.

Nguyễn Duy Hưng tại phiên toà (Ảnh: P.A.).

Sau đó, Hưng gặp bị cáo Phạm Thái Hà và trình bày sắp sửa về Bắc Giang gặp ông Dương Văn Thái xin tham gia đấu thầu cầu Đồng Việt.

"Bị cáo có hỏi anh Hà trong cuộc ngồi nói chuyện với anh Thái có nên gọi điện cho "lãnh đạo cấp cao" để nhờ nói với anh Thái một vài tiếng không thì anh Hà bảo nên làm", bị cáo Nguyễn Duy Hưng trình bày.

Khoảng một tuần sau, ông chủ Tập đoàn Thuận An đến tỉnh Bắc Giang và gặp ông Thái.

Trên đường đi, bị cáo nhắn tin cho bị cáo Hà và bảo lúc nữa có ngồi với ông Thái và sẽ chuyển máy để Thái nói chuyện với "lãnh đạo". Song, lúc này ông Hà đang bận công việc nên bảo sẽ liên lạc trực tiếp hoặc thông qua thư ký của "lãnh đạo".

Đến 10h, bị cáo gặp ông Dương Văn Thái. Sau khi ngồi nói chuyện và đặt vấn đề, ông Thái đồng ý cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu.

Trong khi nói chuyện, ông Thái có nói với Nguyễn Duy Hưng dự án cầu Đồng Việt là dự án công nghệ cao, nên toàn bộ nhà thầu của Bắc Giang không đơn vị nào đủ năng lực. Nếu Tập đoàn Thuận An và các nhà thầu liên danh đủ năng lực, ông Thái sẽ ủng hộ tham gia đấu thầu theo quy định.

Trên đường về, Hưng nhắn tin "khoe" với ông Hà về việc được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang ủng hộ.

2 tuần sau, ông Thái nhờ Hưng tổ chức một buổi ăn cơm ở nhà lãnh đạo cấp cao. Song, trong buổi ăn cơm này Hưng không biết ông Phạm Thái Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An hay không.

Toàn cảnh phiên toà (Ảnh: P.A.).

Nhưng ông chủ Thuận An cũng cho biết trong các lời khai, bị cáo Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An với cựu Bí thư Dương Văn Thái.

Trong quá trình triển khai đấu thầu Tập đoàn Thuận An đã được UBND tỉnh Bắc Giang và Ban quản lý dự án tham gia tiếp cận hồ sơ, khảo sát hiện trường.

"Tất cả hành vi đã diễn ra như cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố", Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nói.

Theo lời khai của Nguyễn Duy Hưng, bị cáo còn gặp gỡ ông Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ để nhờ quan tâm, hỗ trợ.

Để xử lý các công việc, Hưng đã lập nhóm trên mạng xã hội Viber để xử lý công việc.

"Quá trình thực hiện như vậy bị cáo có đưa tiền cho ai không?", HĐXX truy vấn.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng trả lời: "Trước lúc đấu thầu bị cáo không đưa tiền cho ai, trong quá trình triển khai dự án bị cáo cho chi tiền bồi dưỡng một số cơ quan, cá nhân"

Cụ thể đưa tiền cho những ai?

HĐXX chất vất Hưng về việc đã đưa tiền cho những ai?, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cho biết đưa tiền cho ông Thái và một số cá nhân ở Ban quản lý dự án Bắc Giang, theo cơ chế hỗ trợ 3% của giá trị được thanh toán.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai quá trình thực hiện dự án cầu Đồng Việt có gặp bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) tại bữa cơm ở nhà "lãnh đạo cấp cao". Nhưng, trong lần gặp này, Hưng không đề cập gì đến công việc mà chỉ hỏi thăm tên tuổi.

Sau khi trúng thầu, ông chủ Tập đoàn Thuận An gặp và cảm ơn Lê Ô Pích 1 tỷ đồng.

Để có các khoản tiền chi "ngoài lề", Nguyễn Duy Hưng đã thu từ các đơn vị thành viên trong liên danh cũng như công ty con trong tập đoàn.