Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan đến đối tượng trốn truy nã 25 năm

Ngày 7/4, Công an phường Nam Định cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2001 tại khu vực TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Bị can trong vụ án là Hoàng Thị Vân (SN 1950, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định cũ; nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Hoàng Thị Vân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Bị can Vân bị bắt vào cuối tháng 1/2026 theo quyết định truy nã số 81, ban hành ngày 25/8/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định cũ.

Công an phường Nam Định cho hay, do thời gian xảy ra vụ án đã lâu, các bị hại không có mặt tại địa chỉ cư trú trước đây.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại, Công an phường Nam Định đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ với Công an phường Nam Định để phối hợp giải quyết vụ việc (thông tin liên hệ điều tra viên Vũ Minh Đức, số điện thoại: 0948.930.186).

Trước đó, Hoàng Thị Vân kinh doanh tạp hóa tại số 98A Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ. Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2001, do buôn bán thua lỗ, Hoàng Thị Vân đã vay mượn của nhiều người với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/8/2001, Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Vân về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bỏ trốn vào TPHCM, Hoàng Thị Vân cắt đứt liên lạc với người thân, làm thuê nhiều công việc, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng tên giả để đối phó, trốn tránh việc truy bắt của cơ quan chức năng.

Trong quá trình rà soát, truy tìm đối tượng trốn truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Hoàng Thị Vân đang lẩn trốn tại một khu trọ trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TPHCM, đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Thị Vân.