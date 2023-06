Bộ Công an: Tăng cường hợp tác quốc tế, chặn ma túy từ nơi xuất phát

Ngày 19/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai).

Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 15/9/2022 đến nay, các lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy đã triệt phá hơn 2.700 vụ; bắt giữ hơn 3.400 đối tượng; khám phá 116 chuyên án; thu giữ gần 90kg ma túy tổng hợp, hơn 520.000 viên ma túy, hơn 200kg heroin, gần 102kg cần sa...

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Bá Thái).

Một trong những chuyên án điển hình là Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào triệt phá chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 38 bánh heroin...

Tại hội nghị, đại diện công an các tỉnh, TP tuyến Tây Bắc đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy trên địa bàn và tuyến trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) khẳng định tuyến Tây Bắc vẫn là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, đặc biệt là các tỉnh có biên giới giáp nước bạn Lào.

"Trong thời gian tới, để thực hiện các phương án nghiệp vụ có hiệu quả, công an các địa phương phải đẩy mạnh công tác nắm tuyến, nắm địa bàn; chú trọng công tác phòng, chống ma túy theo hướng chuyên sâu, đồng bộ", Trung tướng Ngọc nói.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: Bá Thái).

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy với Lào và Trung Quốc, tổ chức phối hợp điều tra, xác lập các chuyên án chung với lực lượng chức năng 2 nước bạn để đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Thư khen của Bộ Công an cho Công an TP Lai Châu vì đã xây dựng một căn nhà tình nghĩa cho gia đình cụ Giàng A Súa (102 tuổi) và cụ Má Thị Tùng (101 tuổi) xã Sùng Phài, TP Lai Châu.

Kinh phí xây dựng do sự ủng hộ của cán bộ, chiến sỹ Công an TP Lai Châu và nguồn xã hội hóa.