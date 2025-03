Bộ Công an nêu cách hạn chế nguy cơ bị shipper mạo danh lừa đảo

Ngày 20/3, Bộ Công an cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa nhận được trình báo của chị T. (48 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị lừa đảo.

Theo trình báo, một đối tượng tự xưng là nhân viên công ty giao hàng đã thông báo chị T. chuyển tiền vào nhầm tài khoản. Sau đó chúng hướng dẫn chị T. truy cập website "igiaohangtietkiem.online" để hủy bỏ đăng ký tài khoản.

Đối tượng lấy các lý do như nhập sai thao tác, nâng điểm tín nhiệm, đăng ký bảo hiểm giải ngân, bảo hiểm chống rửa tiền… để yêu cầu chị T. phải chuyển khoản tiền mới mới có thể rút khoản tiền cũ về.

Sau khi chuyển 800 triệu đồng đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, chị T. mới phát hiện mình bị lừa đảo.

Nở rộ tình trạng lừa đảo mạo danh shipper (Ảnh minh họa: T.T.).

Ngoài trường hợp nêu trên, Công an Hà Nội cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng giả danh shipper lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là hối thúc khách chuyển khoản. Ngay sau khi hoàn tất chuyển khoản, người dân sẽ bị chặn số liên lạc mà không nhận được bất kỳ món hàng nào.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn dàn dựng tình huống người dân chuyển nhầm số tài khoản để đăng ký làm hội viên shipper, hoặc tài khoản kích hoạt gói bảo hiểm. Chúng sau đó yêu cầu người dân gọi lên tổng đài để hủy, nếu không sẽ mất số tiền đã chuyển và bị trừ tiền mỗi tháng.

Khi làm theo, nạn nhân bị dẫn dụ chuyển khoản thêm tiền hoặc bị yêu cầu nhập thông tin tài khoản, cung cấp mã OTP để nhận lại tiền. Từ đó, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hết tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân luôn theo dõi tiến trình giao đơn trên ứng dụng hoặc website của các đơn vị vận chuyển.

Đồng thời, người dân nên cảnh giác với các giao dịch bất thường, kiểm tra thông tin của người bán và shipper trước khi chuyển tiền; không chuyển tiền cho người lạ hoặc các tài khoản không rõ nguồn gốc và chỉ chuyển tiền cho shipper khi trực tiếp nhận hàng.

Ngoài ra, để hạn chế rủi ro bị shipper mạo danh lừa chuyển khoản, Bộ Công an khuyến cáo người dân nên sử dụng các phương thức thanh toán an toàn, có bảo mật cao như thẻ tín dụng, PayPal… hoặc có thể chọn thanh toán trước đơn hàng bằng tài khoản ngân hàng ngay khi đặt, thay vì thanh toán COD hoặc tiền mặt.

Đặc biệt, nhà chức trách đề nghị người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

"Việc công khai thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ trên mạng xã hội trong các buổi livestream có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của kẻ gian. Chúng có thể sử dụng thông tin này để mạo danh hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác. Người mua nên nhắn tin riêng với người bán để trao đổi thông tin đặt hàng", Bộ Công an nhấn mạnh.