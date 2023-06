Bộ Công an: Bắt 22 đối tượng trong vụ tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk

Sáng 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, 22 đối tượng đã bị bắt do liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở công an xã ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk hôm 11/6.

Con số này có thể sẽ chưa dừng lại khi các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng truy xét, bắt giữ thêm những nghi phạm liên quan.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn (phải), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, lấy lời khai một đối tượng (Ảnh: Công an nhân dân).

Trước đó, chiều tối 11/6, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, có 2 con tin được cơ quan chức năng giải cứu khỏi nhóm đối tượng, một người tự giải thoát. Cả 3 đều là người dân. Thời điểm trên, 16 nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng 11/6, khi một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin) làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi người dân bị nhóm đối tượng sát hại (Ảnh: Công an nhân dân).

Sau khi vụ án xảy ra, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh trong vụ việc, gồm: Đại úy Hoàng Trung (42 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur) được thăng cấp bậc lên Thiếu tá; Thượng úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur) được thăng cấp bậc lên Đại úy; Đại úy Trần Quốc Thắng (34 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu) được thăng cấp bậc lên Thiếu tá; Thượng úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu) được thăng cấp bậc lên Đại úy.

Đồng thời, người đứng đầu Bộ Công an cũng ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi gia đình của 4 cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng/người với 2 cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương.

Lực lượng truy bắt các nghi phạm trong vụ tấn công (Ảnh: Công an nhân dân).