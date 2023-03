Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục xin bảo lãnh cho mẹ tại ngoại

Theo đó, ông Tuấn cho rằng hành vi phạm tội của mẹ ông đã rõ, việc khởi tố của cơ quan điều tra đối với mẹ ông là đúng người, đúng tội. Trong quá trình tạm giam đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã nhận thức được sai phạm, khai nhận rõ hành vi phạm tội.

"Trước đây tôi cũng đã nhiều lần gửi đơn xin xem xét khoan hồng hình phạt cho mẹ tôi, xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm để bảo lãnh cho mẹ tôi được tại ngoại, nhưng chưa được xem xét vì vụ án còn tiếp tục điều tra, xử lý thêm nhiều người khác", ông Tuấn trình bày.

Do đó, ông Tuấn cho biết tiếp tục làm đơn một lần nữa, mong cơ quan tố tụng quan tâm xem xét đến việc bà Hằng phạm tội ở mức ít nghiêm trọng, đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức được sai phạm, cam kết không tái phạm, không còn nguy hiểm cho xã hội và đã bị tạm giam đến nay cũng gần 1 năm.

Ông Tuấn cũng nêu ra việc bà Hằng phạm tội lần đầu, có địa chỉ cư trú rõ ràng, có nhiều đóng góp cho xã hội bằng hoạt động từ thiện; bà Hằng mắc nhiều bệnh cần được điều trị thường xuyên, bà Hằng còn nghĩa vụ chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi và con nhỏ 11 tuổi...

Bản thân ông Tuấn là người trưởng thành, đủ điều kiện được bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại điều tra đến khi kết thúc vụ án.

"Nếu được bảo lãnh cho mẹ, tôi xin cam kết không cho mẹ tôi đi khỏi nơi cư trú; Giám sát mọi hành vi, sinh hoạt của mẹ tôi; Thường xuyên nhắc nhở để mẹ tôi không tiếp tục thực hiện các hành vi sai phạm như trước đây và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

Đảm bảo mẹ tôi sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định và chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng của pháp luật", ông Tuấn viết trong đơn.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn liên quan về đời tư, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh).

Cùng thời gian này, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Phương Hằng có một số nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên)...

Ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.