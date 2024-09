Bị ngăn chặn khi đi hỗn chiến, "quái xế" lấy túyp sắt đâm Thượng úy công an

Ngày 19/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Chiêm Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

7 người này gồm: Đặng Quang Anh (SN 2007); Bùi Xuân Tú (SN 2001); Hoàng Tuấn Tú (SN 2007); Nông Văn Tiến (SN 2006); Lương Văn Tuấn (SN 2006); Hoàng Tuấn Khiêm (SN 2006) và Đặng Càn Dương (SN 2008, đều ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Nhóm "quái xế" bị cảnh sát triệu tập (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/9, khoảng 20 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, mang theo hung khí, đi xe lạng lách, đánh võng dọc tuyến quốc lộ 3B từ xã Yên Nguyên đi xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hóa).

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Yên Nguyên đã huy động cán bộ, chiến sỹ để ngăn chặn vụ việc.

Trong quá trình ngăn chặn nhóm "quái xế", Thượng úy Lục Văn Duy, cán bộ Công an xã Yên Nguyên bất ngờ bị đối tượng Đặng Quang Anh (cầm đầu nhóm thanh thiếu niên trên) dùng túyp sắt gắn thanh kim loại nhọn, đâm bị thương.

Thượng úy Lục Văn Duy (ở giữa) bị Đặng Quang Anh dùng túyp sắt đâm (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tổ công tác sau đó đã khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng đưa về trụ sở UBND xã Yên Nguyên.

Đến 7h ngày 16/9, Công an huyện Chiêm Hóa đã triệu tập 19 đối tượng còn lại đến cơ quan công an để làm việc; thu giữ tang vật gồm 8 xe máy, 1 túyp sắt gắn 3 đầu nhọn (đinh ba), 1 thanh kiếm, 1 dao phớ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Quang Anh khai nhận do có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội với một thanh niên trú tại xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn nên đã hẹn gặp đánh nhau. Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Yên Nguyên, nhóm này bị cảnh sát ngăn chặn, bắt giữ.