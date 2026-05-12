Bị cấm đi khỏi nơi cư trú, người phụ nữ Đà Nẵng đến Huế để trộm cắp

Ngày 12/5, đại diện Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế, cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Dương (SN 1961, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Đây là đối tượng có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nghi phạm Nguyễn Thị Dương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 9/5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã vào cuộc truy xét, xác định Nguyễn Thị Dương là người thực hiện vụ trộm nói trên.

Trong đêm 9/5, Công an thành phố Huế thành lập tổ công tác, phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ, di lý Nguyễn Thị Dương về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.