Bị mất 96 triệu đồng, người phụ nữ báo công an và bất ngờ về thủ phạm

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ L.V.S. (SN 2007, trú tại xã Hòa Tiến) và N.H.A. (SN 2009, trú tại phường An Hải), để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 7h30 ngày 3/5, chị M.T.K.A. (SN 1988, trú tại xã Hòa Tiến) đến Công an xã trình báo việc bị mất trộm tài sản.

L.V.S. và N.H.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 2h45 cùng ngày, khi đi làm về đến nhà, chị A. phát hiện cửa sau bị cạy phá, có dấu hiệu đột nhập. Kiểm tra két sắt trong phòng ngủ, toàn bộ tài sản bên trong bị mất 70 triệu đồng tiền mặt và một dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng, tổng thiệt hại 96 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Công an xã Hòa Tiến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Từ đặc điểm hiện trường và phương thức, thủ đoạn gây án, cảnh sát nhận định thủ phạm có sự chuẩn bị nên tập trung rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, trộm cắp chuyên nghiệp; mở rộng sàng lọc nhóm thanh thiếu niên hư, từng liên quan các vụ trộm cắp trước đây.

Đến ngày 5/5, cảnh sát đã xác định đối tượng gây án chính là L.V.S. (con ruột bị hại) và N.H.A..

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận, tối 2/5, S. mượn điện thoại của N.H.A. nhắn tin xin tiền mẹ ruột nhưng không được chấp nhận nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình. Sau đó, S. rủ N.H.A. thuê Grab về nhà, trên đường đi cả 2 tiếp tục bàn bạc việc phá két sắt lấy tiền.

Tại phòng ngủ của gia đình, S. dùng búa đục phá két, lấy toàn bộ tiền mặt và tài sản rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, cả 2 đón Grab đến nhà nghỉ để qua đêm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Công an xã Hòa Tiến tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.