Công an bao vây rừng truy bắt tên trộm có nhiều tiền án

Ngày 5/5, lãnh đạo Công an phường Phong Phú cho biết đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Huế bắt giữ thành công đối tượng chuyên trộm cắp tài sản người dân trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, trong đêm mùng 1 rạng sáng 2/5, tại địa bàn phường Phong Phú liên tiếp xảy ra 4 vụ mất cắp tài sản. Nghi phạm lợi dụng thời điểm đêm khuya, trèo tường rào, cạy cửa để đột nhập vào nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Kẻ trộm mang nhiều tiền án, có hành vi chống trả lực lượng truy bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Huế phối hợp Công an phường Phong Phú nhanh chóng xác định nghi phạm là Mai Đức Hạnh (SN 1984, trú tại phường Phong Quảng, thành phố Huế).

Đến 12h40 ngày 3/5, khi bị lực lượng công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền, đối tượng đã có hành vi chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài, đối tượng đã đột nhập vào nhà dân gây ra 4 vụ trộm cắp nêu trên, chiếm đoạt một xe máy và 3 điện thoại di động, sau đó mang đi bán. Theo cơ quan công an, Hạnh là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.