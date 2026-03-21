Bé gái ở TPHCM sinh con sau khi bị xâm hại, 2 bị can không phải cha đứa trẻ

VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ông Văn Quốc (20 tuổi) và Lý Hải Đăng (21 tuổi, cùng trú tại TP Cần Thơ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 7/9/2024, khi bà T. nhận thấy con gái là Y. (SN 2011) có biểu hiện mang thai nên đưa đi thăm khám. Kết quả cho thấy Y. đã mang thai hơn 18 tuần. Ngay sau đó, gia đình đã đến Công an phường An Phú Đông, quận 12 cũ, để trình báo.

Quá trình điều tra, công an xác định Y. đã bị nhiều đối tượng khác nhau xâm hại tình dục thời gian dài khi chưa đủ 13 tuổi.

Nạn nhân bị nhiều người xâm hại (Ảnh minh họa).

Theo hồ sơ vụ án, bị can Ông Văn Quốc quen biết em Y. qua mạng xã hội. Chiều ngày 1/1/2024, Quốc đã chở Y. đến một bãi đất trống gần khu vực bờ kè phường An Phú Đông, quận 12 cũ, để quan hệ tình dục.

Cùng thời gian này, Lý Hải Đăng dù không quen biết Y. từ trước, sau khi nghe Quốc kể lại sự việc đã nảy sinh ý định tiếp cận nạn nhân. Đến ngày 28/4/2024, khi đang ở phòng trọ của một người bạn, Đăng thấy Y. đi ngang qua nên đã bắt chuyện và đưa vào phòng để thực hiện hành vi xâm hại.

Ngoài hai bị can trên, cơ quan điều tra còn xác định thêm hành vi của Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi), người có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Đầu tháng 5/2024, Thịnh đưa Y. tới phòng trọ của mình ở quận Bình Thạnh cũ để quan hệ tình dục.

Sau đó, cứ khoảng 1-2 ngày, Thịnh lại nhắn tin yêu cầu Y. đến địa điểm trên để tiếp tục thực hiện hành vi này nhiều lần. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định Thịnh chính là cha đẻ của đứa trẻ do Y. sinh ra.

Bên cạnh đó, đối tượng Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) cũng làm quen với em Y. thông qua mạng xã hội và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân vào tối 28/5/2024, tại một nhà trọ trên địa bàn quận 12 cũ.

Ngày 12/9/2024, hồ sơ liên quan đến Hồ Quốc Thịnh đã được chuyển đến Công an quận Bình Thạnh cũ để điều tra theo thẩm quyền. Riêng đối với Nguyễn Trọng Bằng, cơ quan chức năng ra quyết định tách vụ án hình sự để xử lý sau.