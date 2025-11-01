Bắt giam người mẹ và nhân tình bạo hành bé gái 9 tuổi ở TPHCM

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) bị điều tra về tội Hành hạ con; Ngô Văn Huy (19 tuổi, bạn trai của Như) bị điều tra về tội Hành hạ người khác. Các quyết định đã được VKSND khu vực 17 phê chuẩn.

Hiện sức khỏe của bé gái P.T.M.T. (9 tuổi) đã ổn định và được xuất viện. Vì bé T. không có người thân, chính quyền phường Tân Uyên tạm thời đưa bé vào Trung tâm Bảo trợ để tiện chăm sóc.

Bé T. bị mẹ và người tình bạo hành gây thương tích (Ảnh chụp lại màn hình).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ) nhận được tin báo có vụ bạo hành xảy ra tại phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5.

Sau khi ghi nhận vụ việc và lấy lời khai, công an xác định Như và Huy đã bạo hành bé gái 9 tuổi. Cả 2 người sau đó bị tạm giữ.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Như đưa con gái đến phòng trọ của Huy để chung sống. Thời gian ở cùng nhau, cả 2 cho rằng bé T. không nghe lời nên đã đánh đập bé nhiều lần.

Bé gái sau đó được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương.