Bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: "Mẹ kế" đối mặt án từ 12 năm đến tử hình?

Dân trí Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh - Đoàn Luật sư TPHCM, bị can Quỳnh Trang có thể bị xem xét trong khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngày 5/1, liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm.

Cụ thể, cơ quan điều tra có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi) về tội giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự và che giấu tội phạm theo điều 389 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi cùng PV Dân trí, luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết, dựa trên thông tin do cơ quan báo chí đã đăng tải về việc bị can Trang có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để đánh vào cơ thể đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, đặc biệt là đánh vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người như đầu, ngực… thì đây hành vi rất nguy hiểm, hậu quả xảy ra là nạn nhân tử vong.

Do đó, dù có hay không có ý định tước đoạt tính mạng của cháu A. từ trước, việc bà Trang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người là hoàn toàn chính xác.

Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh (Ảnh: NVCC).

Luật sư Chánh giải thích: "Việc dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể con người thì người thực hiện hành vi phải nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi do mình gây ra. Mặt khác, hành vi đánh đập của bà Trang không phải sự bộc phát nhất thời, xảy ra trong thời gian ngắn, mà hành vi được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian dài (từ 14h-18h)".

Nhận định về mức án trên cơ sở tính chất, hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, theo luật sư, khung hình phạt sẽ được xem xét ở điểm b, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự, với hành vi giết người dưới 16 tuổi. Bị can Quỳnh Trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt "phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

Ngoài tội danh giết người được cơ quan điều tra khởi tố bổ sung, bị can Quỳnh Trang còn bị khởi tố về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự.

Với tội danh này, bị can Quỳnh Trang có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1-3 năm vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ quy định tại mục a khoản 2.

Bị can Quỳnh Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can Nguyễn Kim Trung Thái, luật sư Nguyễn Đức Chánh cho rằng cơ quan công an đã khởi tố người này để điều tra 2 tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Với tội hành hạ người khác, bị can Thái có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ, quy định tại mục a khoản 2.

Về tội che giấu tội phạm, bị can có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, theo quy định tại khoản 2 điều 389 Bộ luật Hình sự.

Nếu có căn cứ xác định bị can Nguyễn Kim Trung Thái xóa các video trong camera an ninh ghi lại hành vi phạm tội của bị can Quỳnh Trang thì đó là những hành vi bao che người phạm tội, nhằm mục đích xóa dấu vết, gây cản trở cho quá trình điều tra tội phạm.

Tối 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận được tin từ một bệnh viện trên địa bàn, báo việc nơi này đang cấp cứu cháu A. trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó, đã lành. Từ lời khai ban đầu, công an ghi nhận ông Thái là cha ruột của cháu A., còn Trang là vợ sắp cưới của ông Thái. Ông Thái và Trang có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6/2020. Ngày 28/12/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, khoảng 14h ngày 22/12/2021, Trang hướng dẫn cháu A. học bài, còn ông Thái đi làm. Trong quá trình chỉ dạy, cháu A. chậm tiếp thu, làm bài sai nên bị Trang lớn tiếng la mắng và dùng một cây gỗ tròn đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh vào mông 5-6 cái và dùng chân đá vào mông cháu một cái. Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu A. vào phòng để ngủ. Lúc này, Trang phát hiện cháu A. bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy và gọi điện thoại cho ông Thái về sơ cứu rồi cùng bảo vệ tòa nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu A. không qua khỏi. Cơ quan công an xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong của cháu A. là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Bên cạnh đó, cháu A. bị gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Tùng Nguyên