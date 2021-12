Bắt khẩn cấp cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Dân trí Trưa 31/12, xác nhận với phóng viên báo Dân trí, lãnh đạo Viện KSND quận Bình Thạnh (TPHCM), cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1).

"Sau khi nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi thấy đủ cơ sở để bắt khẩn cấp nên phê chuẩn. Còn hành vi cụ thể phải chờ thêm thời gian điều tra của cơ quan công an", lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thông tin.

Trước đó, vào thời điểm 10h55 cùng ngày, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh cho hay, hồ sơ vụ việc mới được chuyển sang Viện kiểm sát và chưa phê chuẩn.

Ông Thái bị bắt khẩn cấp để điều tra do liên quan đến vụ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi, quê Gia Lai, vợ sắp cưới của ông Thái) bạo hành làm cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột ông Thái) tử vong.

Trước thông tin này, anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột cháu A.) cho biết, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật. "Tôi mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với những ai có liên quan đến cái chết của cháu tôi", anh Vinh chia sẻ.

Ngày 29/12, chị N.T.H. (36 tuổi, mẹ cháu A.) đã gửi đơn tố cáo, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang và ông Thái về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, nhiều cơ quan chức năng lên tiếng đề nghị thay đổi hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bắt tạm giam ông Thái.

Đối tượng Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh Công an cung cấp).

Theo báo cáo của UBND quận Bình Thạnh, tối 22/12, Công an phường 22 nhận được tin từ bảo vệ một bệnh viện trên địa bàn, báo việc nơi này đang cấp cứu cháu A. trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.

Công an phường 22 báo cáo nhanh sự việc cho trực ban Công an quận Bình Thạnh, đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Qua điều tra, công an ghi nhận ông Thái là cha ruột của cháu A., còn Trang là vợ sắp cưới của ông Thái. Cả 3 người đang sống tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2 cm nghi vấn đã được khâu trước đó, đã lành.

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về hành vi hành hạ người khác.

Qua điều tra được biết, ông Thái và Trang có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6/2020 tại căn hộ trong chung cư Sài Gòn Pearl. Cháu A. là con riêng của ông Thái.

Khoảng 14h ngày 22/12, Trang hướng dẫn cháu A. học bài, còn ông Thái đi làm. Trong quá trình chỉ dạy, cháu A. chậm tiếp thu, làm bài sai nên bị Trang lớn tiếng la mắng và dùng một cây gỗ tròn đường kính 2,2 cm, dài 90 cm đánh vào mông 5 - 6 cái và dùng chân đá vào mông cháu một cái.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu A. vào phòng để ngủ. Lúc này, Trang phát hiện cháu A. bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy và gọi điện thoại cho ông Thái về sơ cứu rồi cùng bảo vệ tòa nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu A. không qua khỏi.

Cây gậy gỗ mà Trang dùng để đánh cháu A. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu A.. Ngoài ra, Trang còn khai nhận vào tháng 9, 10 cũng có 2 đến 3 lần dùng roi mây đánh và la mắng cháu trong lúc dạy học, đánh vào vùng mông cháu A.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thái cho biết giao cho Trang kèm cháu A. học và cũng thường nghe vợ sắp cưới có la và đánh bé.

Ngày 11/12, ông Thái phát hiện trên đầu con gái bị thương tích. Cháu A. nói lại bị té ngã nên ông đưa cháu đến bệnh viện để khâu vết thương.

Tiến hành pháp y tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong của cháu A. là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định, cháu A. bị gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Hoàng Thuận - Xuân Duy