Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital

Ngày 20/12, Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam Trương Quốc Thái (37 tuổi, trú quận Sơn Trà) và Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Trương Quốc Thái là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, còn Lê Trọng Linh là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital chi nhánh Đà Nẵng.

Công an đọc lệnh bắt Trương Quốc Thái (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital chi nhánh Đà Nẵng, công an nhận thấy nhiều dấu hiệu gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã xác lập chuyên án đấu tranh. Khám xét nơi ở và làm việc của các bị can, công an tạm giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng xác định số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo hơn 200 tỷ đồng. Công an đang mở rộng điều tra vụ án, xác định những đối tượng có liên quan.

Theo tìm hiểu, trước đó, chi nhánh Công ty này tại Đà Nẵng bị khách hàng tố cáo vận động, mời gọi gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhưng đến kỳ đáo hạn thì không thanh toán.