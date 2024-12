Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

Ngày 23/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tổ công tác Công an TP Hạ Long vừa phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã cách đây 32 năm.

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Thế Bình bị Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã về tội Cướp tài sản từ tháng 8/1992.

Sau khi gây án, Ngô Thế Bình đã lẩn trốn qua nhiều địa phương trên cả nước. Gần đây, công an đã phát hiện Bình lẩn trốn và sinh sống ở TPHCM.

Bình đã thay đổi tên, tuổi, mượn địa chỉ tại khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM của một người bạn làm để đăng ký hộ khẩu thường trú (HKTT).

Ngô Thế Bình tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Mặc dù đăng ký HKTT tại địa chỉ trên, nhưng Bình lại sinh sống tại khu vực xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

"Ngô Thế Bình đã thay đổi tên tuổi và thường xuyên thay đổi chỗ ở, sống khép kín, hạn chế tối đa việc giao tiếp, quan hệ và tạo cho mình nhiều vỏ bọc khác nhau để trốn tránh cơ quan công an", Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 15/12, Tổ công tác Công an TP Hạ Long đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B bắt giữ Ngô Thế Bình tại ấp 25, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, chấm dứt 32 năm lẩn trốn lệnh truy nã của đối tượng Bình.

Công an TP Hạ Long đã bàn giao đối tượng Bình cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, để xử lý theo quy định của pháp luật.