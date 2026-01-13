Bắt tạm giam nữ giám đốc trung tâm thể thao Hà Tĩnh

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hường (SN 1973), Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh cùng Võ Văn Hoài (SN 1973), kế toán trưởng của trung tâm này, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được cấp.

Phan Thị Thu Hường và Võ Văn Hoài bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Việc này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 9/1, PA03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh nêu trên, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan.