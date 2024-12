Bắt tạm giam nhóm tài xế, phụ xe đánh nhau gây náo loạn ở TPHCM

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Quý (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Đơn (SN 2006, ngụ tỉnh An Giang), Lâm Văn Bé (SN 1985, quê tỉnh Cà Mau), Dương Thanh Tuấn (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tuấn bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trưa 18/11, Quý lái xe tải chở theo phụ xe là Đơn trên đường Đinh Đức Thiện, hướng từ tỉnh Long An ra quốc lộ 1. Lúc này, tài xế Trần Tường Vi (SN 1987, ngụ tỉnh Tiền Giang) lái xe tải chở theo Bé và Tuấn (phụ xe) chạy cùng chiều, va chạm vào kính chắn gió của xe Quý.

Quý chạy xe vượt lên, yêu cầu Vi xuống nói chuyện, dẫn đến mâu thuẫn. Cơ quan chức năng xác định Quý, Đơn, Bé và Tuấn cầm thanh sắt, nhặt các cục bê tông ven đường lao vào ẩu đả, gây náo loạn.

Nhận tin báo, công an địa phương đến hiện trường đưa 4 người về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi vi phạm.