Bắt tạm giam 7 cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 bị can là cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Nguyễn Xuân Sơn (51 tuổi, trú tại Khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành, Thanh Hóa), Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa; Hoàng Văn Thủy (42 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), Phó Giám đốc; Nguyễn Tất Hải (40 tuổi, trú tại xã Hoằng Giang, Thanh Hóa), Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Xuân Sơn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Các bị can còn lại là chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, gồm: Trần Văn Dũng (37 tuổi), Đoàn Hoài Linh (38 tuổi), Ngô Văn Khiển (42 tuổi), đều trú tại phường Hạc Thành và Nguyễn Tiến Thành (39 tuổi), trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can trên đã câu kết với nhau, nhận tiền của các chủ tàu, thuyền ra vào các cảng thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền rời cảng nhanh hơn quy định.

Các bị can bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.