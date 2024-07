Bắt tài xế xe ôm từ TPHCM xuống Long An giật dây chuyền

Ngày 11/7, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đặng Vũ Phong (SN 1998, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo công an, Phong đưa vợ và 2 con từ Vĩnh Long lên huyện Bình Chánh (TPHCM) thuê trọ, bản thân lái xe ôm công nghệ. Cuộc sống khó khăn Phong nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Phong tại cơ quan điều tra (Ảnh: M.H.).

Chiều 10/7, Phong lái xe máy đến huyện Bến Lức tìm "con mồi". Tại tiệm tạp hóa ở ấp 2, xã Nhựt Chánh, Phong phát hiện bà V.T.C.L. (SN 1972) đeo sợi dây chuyền vàng liền áp sát giật, bỏ chạy về TPHCM. Anh ta đem dây chuyền bán được 4,5 triệu đồng.

Từ lời khai của nạn nhân, Công an huyện Bến Lức lập nhiều tổ xác minh và nhận dạng được Phong nên tiến hành truy bắt.

Khoảng 12h30 ngày 11/7, công an phát hiện Phong tại khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM) liền ập vào bắt giữ, di lý về Long An. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.