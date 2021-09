Bắt tài xế taxi nhận bán ma túy ship tận nơi giữa mùa dịch

Dân trí Đối tượng khai nhận, đang hành nghề lái taxi, nhưng do công việc gặp khó khăn vì dịch bệnh nên đã "mạnh tay" mở dịch vụ bán ma túy ship tận nơi cho các "thượng đế" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Vũ Văn Sang tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến vụ tài xế ta xi bán ma túy ship tận nơi, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 8/2021, qua trang Facebook Phòng chống ma túy Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh nhận được tin báo tố giác của quần chúng nhân dân về một đối tượng lái xe taxi VIOS màu trắng, thường xuyên xuất hiện ở các khu chung cư trên địa bàn TP. Hạ Long vào rạng sáng và đêm muộn, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tiếp nhận nguồn tin trên lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh nguồn tin trên.

Đến khoảng 21h50, ngày 27/8, tại khu vực trước Tòa C, chung cư NEWLIFE thuộc phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Sang (SN 1994, ở phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là chủ sở hữu xe ô tô VIOS, BKS: 14A -322.XX đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với mục đích để bán cho khách nhưng chưa kịp giao dịch thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Qua đấu tranh, Sang khai nhận làm nghề lái taxi nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài công việc trở nên khó khăn. Trong khi bản thân cũng là đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, quen biết nhiều đối tượng trong giới mua bán trái phép ma túy nên Sang quyết định mở dịch vụ bán ma túy, ship tận nơi cho "thượng đế" có nhu cầu tại các chung cư, nhà riêng hay biệt thự trên địa bàn từ thị xã Quảng Yên đến TP. Hạ Long.

An Nhiên