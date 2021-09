Tài xế giấu bố trong thùng phuy để vượt chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Dân trí Đối tượng đã cho bố ngồi trong thùng phuy, giấu trên thùng xe tải do mình điều khiển để thông chốt kiểm soát dịch Covid-19, vào TP Hải Phòng.

Chiếc xe bị tạm giữ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an TP Hải Phòng ngày 2/9 cho biết, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1, tại vị trí ga Dụ Nghĩa (thuộc địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã lập biên bản vụ việc Nguyễn Xuân H. (SN 1992, ở thị xã Mỹ Hào, huyện Hưng Yên) về hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch, đồng thời bàn giao cho Công an huyện An Dương để xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Xuân H. là tài xế xe tải đã giấu bố đẻ trong thùng xe tải do mình điều khiển để thông chốt nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện vào lúc 22h35 ngày 1/9.

Theo khai báo của tài xế H., trước khi bị phát hiện, H. điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 89C-240.91 lưu thông từ thị xã Mỹ Hào, huyện Hưng Yên về chợ Nam Hải, phường Máy Chai, TP Hải Phòng. Khi qua chốt kiểm soát dịch số 1, Nguyễn Xuân H. vào khai báo y tế tại chốt và đủ điều kiện qua chốt vào TP Hải Phòng.

Sau đó đến khoảng 22h40, Nguyễn Xuân H. điều khiển xe tới Km82+600 Quốc lộ 5 (đoạn qua huyện An Dương, Hải Phòng) thì bị Tổ tuần tra kiểm soát trạm giao thông An Hưng yêu cầu dừng xe kiểm tra xe.

Kết quả phát hiện ông Nguyễn Văn H. (SN 1970, ở Mỹ Hào, Hưng Yên), là bố của Nguyễn Xuân H. đang ngồi trong thùng phuy để trên thùng xe ô tô.

Ngay sau đó, Tổ kiểm soát trạm giao thông An Hưng đã áp tải hai người này điều khiển xe quay lại chốt kiểm soát dịch số 1 để làm việc.

Tại đây, Nguyễn Xuân H. khai nhận do ông Nguyễn Văn H. không đủ điều kiện để qua chốt nên trốn vào trong thùng phuy, giấu đằng sau xe tải ngồi để trốn qua chốt kiểm dịch vào thành phố.

An Nhiên