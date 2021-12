Bắt sinh viên mua ma túy về phòng trọ sử dụng

Dân trí Nam sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) đã mua ma túy về, rủ nhóm bạn đến sử dụng và bị công an bắt giữ.

Chiều 16/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vụ việc nói trên được Công an phường Bến Thủy phát hiện vào hồi 8h30, ngày 14/12 tại một phòng trọ ở số 5, đường Nguyễn Văn Trỗi (khối 12 phường Bến Thủy, TP Vinh).

Vào thời gian trên, lực lượng công an phát hiện có 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ và tiến hành bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 ống hút, 3 gói nilong có chứa chất ma túy, một bộ đèn nháy.

Đối tượng Lê Hoàng Quân bị bắt vì mua ma túy. Được biết, Quân là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP Vinh (Ảnh: Đ.V).

Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng trên khai tên: Lê Hoàng Quân (SN 1999, trú tại phường Quang Trung); Nguyễn Lam Anh (SN 1996, trú tại phường Trung Đô); Trần Ngọc Huy (SN 2020, trú phường Trường Thi); Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1997, trú tại xã Nghi Phú) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1999, trú tại phường Hưng Dũng), đều ở TP Vinh.

Quá trình điều tra, Công an phường Bến Thủy xác định Lê Hoàng Quân mua ma túy (thuốc lắc và ketamin) mang về phòng trọ của mình, sau đó cùng với các đối tượng Nguyễn Lam Anh, Nguyễn Thị Lan Anh tổ chức sử dụng ngay tại phòng. Các đối tượng còn rủ thêm 2 người bạn đến cùng chơi ma túy.

Đối tượng Thái Văn Triều bị bắt giữ cùng 1.200 viên hồng phiến được quấn bằng băng dính quanh người (Ảnh: Đ.V).

Cùng ngày, Công an phường Bến Thủy, TP Vinh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Thái Văn Triều (SN 1995, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Moong Thị Hiền (SN 1987, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thái Văn Triều bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo đó, hai đối tượng này vừa xuất hiện tại sảnh tầng một nhà nghỉ Tuyết Nhi (khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh) thì bị Công an phường Bến Thủy ập vào kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phường Bến Thủy thu giữ 6 túi nilon được Thái Văn Triều quấn bằng băng dính, giấu trong bụng. Bên trong 6 túi nilon có 1.200 viên hồng phiến.

Tại trụ sở Công an phường Bến Thủy, Thái Văn Triều và Moong Thị Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng quấn ma túy quanh người, không qua mặt được công an

Theo đó, sáng 14/12, Triều và Hiền cùng đi lên xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong để mua số ma túy trên với giá 7,8 triệu đồng. Đến 14h cùng ngày, cả hai bắt xe khách xuống TP Vinh để bán cho đối tượng có nhu cầu. Trong lúc chờ người đến mua hàng, các đối tượng bị Công an phường Bến Thủy phát hiện, bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện cả hai vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Lữ Văn Tòng bị bắt khi đang vận chuyển ma túy (Ảnh: Đ.V). Trong một diễn biến khác, vào khoảng 7h ngày 15/12, tại xã Châu Thôn - Công an huyện Quế Phong chủ trì, phối hợp với Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) đấu tranh, khám phá chuyên án về ma túy, qua đó triệt xóa một điểm bán lẻ ma túy, bắt quả tang đối tượng Lữ Văn Tòng (SN 1963), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 600 viên hồng phiến.

Nguyễn Phê