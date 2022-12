Bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 600kg pháo lậu ở Vũng Tàu

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng nghi phạm Lê Văn Như Phương cho Công an Thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an bắt quả tang Lê Văn Như Phương vận chuyển 400 bệ pháo lậu (Ảnh: CACC).

Trước đó, khoảng 11h ngày 24/12, thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, PC02 phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 51. Khi đến đoạn thuộc phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ), lực lượng chức năng phát hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng ô tô tải do Phương điều khiển.

Tại đây, công an bắt quả tang Phương vận chuyển 400 bệ pháo lậu (hơn 600kg) được cất giấu trong 20 bao tải màu vàng. Ngoài ra, Phương còn vận chuyển 150 cây thuốc lá lậu được cất giấu trong bao tải màu trắng.

Trước đó, tối 22/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng kiểm tra đột xuất một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) do Vũ Duy Tân làm chủ và thu giữ 262 bệ pháo hoa (khoảng 450kg) do Trung Quốc sản xuất. Công an cũng tạm giữ Tân và Dương Tấn Nghĩa (27 tuổi) để mở rộng điều tra.