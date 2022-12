Bắt quả tang vụ mua bán 450kg pháo lậu ở Vũng Tàu

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao nghi phạm Dương Tấn Nghĩa (27 tuổi), Vũ Duy Tân (41 tuổi, cùng ngụ huyện Long Điền) cho Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Vũ Duy Tân và Dương Tấn Nghĩa (Ảnh: CACC).

Theo điều tra, lúc 19h ngày 22/12, PC02 phối hợp Công an huyện Long Điền kiểm tra đột xuất một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng) do Vũ Duy Tân làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 262 bệ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng khoảng 450kg. Mở rộng điều tra, công an tạm giữ Dương Tấn Nghĩa vì đã bán số pháo này cho Tân.

Công an thu giữ khoảng 450kg pháo (Ảnh: CACC).

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã mua số pháo này từ một người chưa rõ lai lịch và bán lại cho Tân với giá 850.000 đồng/bệ để kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.