Bắt “ông trùm” 9x điều hành đường dây chuyên sản xuất giấy tờ giả

Ngày 19/9, thông tin từ Công an thành phố Huế cho hay, các lực lượng chức năng đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô lớn.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm Phạm Duy Phú (SN 1992), Nguyễn Phi Định (SN 1997), Trần Quốc Huy (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Nghệ An; Nguyễn Huy Tiến (SN 1979), Phạm Hữu Dũng (SN 1991), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Đắc Hóa (SN 1983), trú tại thành phố Huế; Đinh Xuân Nam và Mai Quốc Việt (cùng SN 2000), trú tại tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan chức năng khám xét nơi sản xuất giấy tờ giả của đối tượng Phạm Duy Phú (ngồi máy tính), kẻ cầm đầu đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 35 điện thoại thông minh, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe,…

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế, phát hiện hàng loạt tin nhắn quảng cáo làm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng cấp các loại,... phát tán trên ứng dụng iMessage của Apple.

Tin nhắn được các đối tượng gửi đi với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước, kèm theo tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ.

"Ông trùm" 9x và đồng bọn bị khởi tố vì làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan chức năng cũng phát hiện hàng loạt Fanpage trên mạng xã hội Facebook chạy quảng cáo rầm rộ với nội dung tương tự, do đối tượng Phạm Hữu Dũng tạo lập và quản trị.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện 3 máy chủ được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống gồm 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ, phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Phạm Duy Phú, chính là “ông trùm” điều hành mọi hoạt động của đường dây.

Theo cơ quan công an, Phú đã xây dựng một “đế chế” tội phạm khép kín. Các thành viên được phân công nhiệm vụ chặt chẽ.

Đối tượng này không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất giấy tờ giả.

Hàng loạt văn bằng, giấy tờ giả bị cơ quan chức năng thu hồi (Ảnh: Công an cung cấp).

Phú cùng 2 đối tượng thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đặt "công xưởng". Bên trong căn hộ có đầy đủ các loại máy móc phục vụ việc sản xuất hàng loạt văn bằng, giấy tờ với độ tinh vi gần như thật.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội, do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách, sau đó mới giao đến khách hàng đã đặt mua.

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, các đối tượng không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ, phân tán đến nhiều nơi khác nhau trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng Mai Quốc Việt được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Cơ quan chức năng xác định, tính từ thời điểm hoạt động vào năm 2022 cho đến khi bị phát hiện, đường dây của Phạm Duy Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng.