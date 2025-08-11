Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy ở Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Khu vực triển khai dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (Hải Phòng) có vốn 557 tỷ đồng do liên danh Công ty Trung Thủy - Công ty Việt Úc trúng thầu (Ảnh: V.M.).

Công ty Trung Thủy thành lập năm 2006, trụ sở trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Hải Phòng, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ bản. Thủy nắm cổ phần chi phối và là người đại diện pháp luật cho đến khi công ty chuyển sang ông Lê Thanh Điệp (39 tuổi, cùng địa chỉ cư trú với Thủy).

Nhiều năm qua, doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu sử dụng vốn đầu tư công, mỗi gói trị giá hàng trăm tỷ đồng. Năm 2021, Công ty Trung Thủy liên danh với Công ty cổ phần Việt Úc (Hải Phòng) trúng gói thầu chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, tổng vốn hơn 557 tỷ đồng, do UBND quận Hồng Bàng (cũ) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2024, nhưng đến nay vẫn dang dở.

Tháng 5 vừa qua, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cao Thị Nhung (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Việt Úc) cùng một kế toán để điều tra vi phạm trong quá trình thực hiện dự án.