Bắt nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên một huyện ở An Giang

Ngày 28/4, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Trần Phú Hào (42 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hào nguyên là Giám đốc, còn Thanh nguyên là Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (Trung tâm).

Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Phú Hào, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo công an, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm, Trần Phú Hào đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng. Còn Thanh trong vai trò Kế toán trưởng cũng đã gây thiệt hại hơn 383 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét nơi làm việc của 2 bị can trên và thu giữ một số tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.