Bắt người phụ nữ trốn truy nã đặc biệt ngày cận Tết

Ngày 25/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, lực lượng chức năng vừa bắt Nguyễn Kim Xuyến (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Xuyến là đối tượng bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Nguyễn Kim Xuyến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cà Mau).

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2024, Xuyến tổ chức cho 5 người nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đi làm "việc nhẹ lương cao".

Đến đầu tháng 6/2024, một trong 5 người gọi điện về gia đình cho biết công việc ở Campuchia là bị ép đi lừa đảo người khác. Nhóm người này đã bị bán cho công ty với giá 30 triệu/người và cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc về.

Sau khi xác minh, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố Nguyễn Kim Xuyến về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Sau đó, Xuyến bỏ trốn nên bị công an truy nã đặc biệt.