5 người Việt bị tra tấn, tống tiền, mất mạng vì mơ "việc nhẹ lương cao"

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang đã kết thúc điều tra vụ án Giết người, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Trong đó, Nguyễn Khắc Mạnh (34 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Khoa (29 tuổi), Nguyễn Ngọc Thảo (27 tuổi), Phan Sỹ Dũng (27 tuổi) và Hoàng Văn Thanh (26 tuổi) bị điều tra tội Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Lê Duy Cường bị khởi tố về các tội Giết người, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách xác định còn một số đối tượng bỏ trốn, đang truy nã và tổ chức truy bắt để xử lý sau.

Kế hoạch gây án

Theo cơ quan chức năng, vụ án trên được mở rộng từ vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, do Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra khu vực khóm Tân Khánh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khai với lực lượng chức năng, họ cho biết cuối tháng 8/2023, họ cùng với H.V.M. (trú tại tỉnh Hải Dương) xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch khu vực biên giới cửa khẩu Long Bình.

Tại Campuchia, họ bị nhóm khoảng 10 người Việt Nam đưa đến một căn nhà và tra tấn với mục đích đòi tiền chuộc từ gia đình. Bên cạnh đó, toàn bộ tài sản của 5 người bị trấn lột.

Đặc biệt, H.V.M. đã bị đánh chết do gia đình không có tiền để chuộc. Sau đó, 4 người còn lại tự cởi dây trói và chạy trốn về Cửa khẩu Long Bình.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền Campuchia điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật nước sở tại và hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Campuchia đã ký kết.

Đánh chết người vì không nhận được tiền

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khắc Mạnh.

Khoảng tháng 10/2022, Mạnh xuất cảnh sang Campuchia và làm thuê tại Casino Yong Yuan. Tại đây, Mạnh quen nhiều đối tượng là người Việt Nam có tiền án, tiền sự. Sau đó, chúng lập thành nhóm để lừa, cướp tài sản người dân Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh (Ảnh: Công an nhân dân).

Theo đó, Mạnh và đồng bọn lợi dụng tâm lý "việc nhẹ lương cao", dụ dỗ người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia rồi bắt giữ, tra tấn, nhằm tống tiền gia đình các nạn nhân.

Để thực hiện kế hoạch trên, Mạnh và Khoa tạo tài khoản Facebook "Mây Trắng" để nói chuyện với tài khoản Facebook "Bin Bo" của Trương Văn Chung (29 tuổi), thuê tìm người đưa sang Đài Loan trái phép.

Qua trò chuyện, Chung nghĩ rằng Khoa kết nối để đưa người Việt sang Đài Loan làm việc, mà không rõ mục đích thật sự của Khoa và Mạnh.

Bên cạnh đó, Chung cũng được thuê tổ chức đón, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với tiền công 7 triệu đồng. Sau khi được nhóm của H.V.M. đăng ký, Chung báo lại cho "Mây Trắng", rồi hướng dẫn nhóm của M. đi An Giang.

Chiều 24/8/2023, nhóm của M. được 4 người tại An Giang đưa thành công sang Campuchia và sau đó lập tức bị nhóm của Mạnh bắt giữ, tra tấn, tống tiền. Quá trình trên, H.V.M. bị Cường dùng báng súng đánh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Ngày 25/8/2023, sau khi gia đình của 3 nạn nhân chuyển tiền, nhóm của Mạnh bỏ đi. Do đó, 4 người còn lại có cơ hội chạy thoát và bỏ trốn trở lại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 570 triệu đồng của các nạn nhân và nhân thân họ.

Khoảng đầu tháng 9/2023, Mạnh và đồng bọn cũng trốn về Việt Nam. Khi biết hành vi của bản thân bị phát hiện, điều tra và đang bị công an truy bắt, các đối tượng đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Tháng 7, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tuyên phạt Trương Văn Chung 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Riêng hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Giết người, Cướp tài sản của Mạnh và đồng bọn, Công an tỉnh An Giang tách điều tra riêng và đã ra kết luận, chuyển cơ quan tố tụng truy tố và TAND tỉnh An Giang để đưa ra xét xử.