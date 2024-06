Bắt người nước ngoài "cõng" 20kg ma túy vào Việt Nam

Ngày 14/6, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Qua công tác trinh sát, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An, sau đó chuyển đi các địa phương khác để tiêu thụ. Chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia được thiết lập.

Xayyasone Xay cùng tang vật 20kg ma túy các loại tại Công an TP Vinh (Ảnh: Hưng Thủy).

Sau thời gian điều tra, nghiên cứu kỹ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây, nhận thấy thời cơ chín muồi, ban chuyên án quyết định "cất lưới".

Trưa ngày 12/6, Công an TP Vinh phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An), bắt giữ thành công Xayyasone Xay (34 tuổi, trú tỉnh Bô ly khăm xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Thời điểm bị bắt giữ, Xayyasone Xay đang mang một ba lô chứa 3kg ma túy đá và 17kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam để giao cho khách.

Mở rộng điều tra, Công an TP Vinh bắt giữ Lê Ngọc Dương (34 tuổi, trú thành phố Vinh), mắt xích quan trọng của đường dây ma túy xuyên quốc gia này.