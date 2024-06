Sắp xét xử vụ nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Sáng 14/6, hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025, bước vào ngày làm việc thứ hai. Mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, báo cáo về các nội dung trong phiên thảo luận tổ một ngày trước đó.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã chia làm 10 tổ thảo luận. Qua tổng hợp, các buổi thảo luận có nhiều ý kiến quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất Đất nước, công tác phòng và chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

"Một số ý kiến đề nghị cần thông tin chính thống kết quả xử lý các vụ việc, vụ án để tránh thông tin nhiều chiều. Từ đó, cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn các chủ trương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", ông Nguyễn Hồ Hải thông tin.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố. Ban Chỉ đạo đang theo dõi 11 vụ án, 15 vụ việc, trong đó có 6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

"Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền các thông tin liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế được dư luận quan tâm", ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Ngoài ra, Thành ủy TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các quy định của Ban Bí thư về định hướng cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc mua tin, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ công tác tư tưởng đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, nhất là xử lý cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ chủ chốt, cấp cao thời gian qua.

Qua đó, thành phố kịp thời định hướng tư tưởng dư luận, tạo thống nhất, đồng thuận trong xã hội với chủ trương quyết tâm phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

"Thời gian qua, Tòa án Nhân dân TPHCM cùng các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử các vụ án lớn, được dư luận quan tâm như vụ Trương Mỹ Lan. Việc tổ chức, triển khai nội dung này đạt hiệu quả cao cùng sự đồng thuận trong nhân dân. Tới đây, thành phố tiếp tục xét xử các vụ án lớn khác như vụ việc sai phạm liên quan các trung tâm đăng kiểm, vụ các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy", Phó bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Trước đó, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, tính riêng vụ án các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, lực lượng công an đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng.

Bước đầu, Công an TPHCM đã chứng minh được các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng.