Bắt khẩn cấp nghi can sát hại bé trai 11 tuổi

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quân (SN 1978), trú tại thôn Trực Mỹ 1, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, là nghi can chính trong vụ sát hại cháu bé 11 tuổi.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/4, con gái anh K.V.Q. khi về nhà phát hiện em trai ruột của mình là cháu K.Q.T. (11 tuổi) tử vong trong tư thế nằm sấp, mặt úp vào chậu nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ý Yên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo, phối hợp với Phòng PC02, PC09 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu ban đầu và qua rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Ý Yên thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Quân có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu T. nên đã triệu tập đấu tranh.

Theo lời khai của Quân, sáng 24/4, Quân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã vào nhà anh K.V.Q. để trộm cắp. Khi lên tầng 2 phát hiện trong phòng có để 1 két sắt nên đã mở ra và lấy đi 16 triệu đồng.

Sau đó Quân đi xuống tầng 1 thì gặp cháu T., Quân đã dùng tay bóp cổ cháu T. rồi kéo vào phòng tắm và ấn đầu cháu T. xuống chậu nước. Khi thấy cháu Tùng không còn cử động Quân đã chạy ra khỏi nhà anh Q. rồi về nhà cất giấu số tiền 10 triệu đồng vào hòm tôn trong buồng ngủ của vợ chồng, số tiền còn lại để trong người. Sau đấy, Quân thay bộ quần áo mặc trên người cho vào chậu để sát bể nước của gia đình. Xong xuôi, Quân lấy xe máy bỏ đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay trưa ngày 24/4, Quân đã quay lại nhà nạn nhân cùng hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Theo người dân địa phương, Quân từng nhiều lần bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp vặt, nhưng vì là người câm, điếc nên thường được bỏ qua.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Văn