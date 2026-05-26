4 tấn da trâu bò bốc mùi hôi thối trên chiếc xe tải về Hà Nội

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-647.40 vận chuyển hơn 4 tấn da trâu, bò có dấu hiệu bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hơn 4 tấn da trâu, bò bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa về Hà Nội tiêu thụ (Ảnh: CSGT Phú Thọ).

Người điều khiển phương tiện là ông L.V.C. (trú tại xã Thụy Ứng, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Bước đầu, lái xe khai nhận số da trâu, bò được thu mua từ các tiểu thương quanh vùng, đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Khi xe tải di chuyển tới km42+100 quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ thì bị CSGT phát hiện, dừng xe kiểm tra.

Lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hơn 4 tấn da trâu, bò (Ảnh: CSGT Phú Thọ).

Tổ CSGT đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cùng người liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.