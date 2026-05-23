Bắt kẻ đột nhập phòng trọ giữa đêm, dí dao cướp iPhone của cô gái

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ cướp và trộm cắp tài sản manh động xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Theo tố giác của chị L.T.A.T. (SN 2007, thuê trọ tại phường Vĩnh Phúc), khoảng 3h ngày 20/5 có một nam giới cạy cửa, đột nhập vào phòng trọ của mình. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế chị T. rồi chiếm đoạt điện thoại iPhone trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lên xe máy do một đối tượng khác điều khiển chờ sẵn ở đầu ngõ để tẩu thoát.

Hai đối tượng Đàm Văn Thắng và Khổng Văn Tày cùng tang vật vụ án (Ảnh: Hồng Thái).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng, truy xét nóng.

Chỉ sau khoảng 24 giờ điều tra, công an bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm Đàm Văn Thắng (SN 1997) và Khổng Văn Tày (SN 1992, cùng trú tại thôn Phúc Thịnh, xã Trường Sinh, Tuyên Quang).

Công an đã thu giữ điện thoại di động iPhone là tài sản bị chiếm đoạt và xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Khổng Văn Tày để điều tra về hành vi Cướp tài sản; đồng thời tạm giữ Đàm Văn Thắng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.