Bắt kẻ chém 2 người, đập phá xe cứu thương

Ngày 5/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đối tượng Huỳnh Văn Chí (SN 1980, trú tại xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Huỳnh Văn Chí bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra của công an, ngày 15/2, Huỳnh Văn Chí đã uống rượu rồi dùng dao gây thương tích cho 2 người cùng thôn. Người dân địa phương đã can ngăn sau đó gọi xe cứu thương chở 2 người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, Huỳnh Văn Chí đã có hành vi cản trở xe cấp cứu.

Khi xe cứu thương di chuyển, đối tượng Chí đã dùng xe máy rượt đuổi, lạng lách để chặn đầu. Sự việc diễn ra trên đoạn đường dài khoảng 10km gây mất an toàn giao thông. Khi xe cứu thương di chuyển đến một ngã tư thuộc phường Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Văn Chí đã chặn đầu rồi lao đến hành hung những người trong xe. Đối tượng này còn dùng vật cứng để đập kính của xe cứu thương.

Bức xúc trước sự việc, nhiều người đi đường đã hỗ trợ tài xế xe cứu thương khống chế đối tượng Huỳnh Văn Chí rồi trình báo công an.