Khởi tố vụ xe đầu kéo vượt rào chắn bị tàu hỏa tông đứt đôi

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra hành vi các cá nhân liên quan trong vụ tai nạn đường sắt vào đêm 6/3.

Theo Công an Quảng Ngãi, khoảng 20h25 ngày 6/3, ông Phạm Văn Tưởng (57 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát tạm T11-282.30 kéo theo rơ-moóc lưu thông trên tỉnh lộ 628 theo hướng Tây - Đông.

Vụ tai nạn làm xe đầu kéo đứt đôi, đầu tàu hỏa hư hỏng nặng (Ảnh: Quốc Triều).

Khi đến điểm giao cắt giữa tỉnh lộ 628 và tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), dù rào chắn đã hạ nhưng tài xế Tưởng vẫn điều khiển xe vượt qua rồi mắc kẹt.

Thời điểm này, đoàn tàu SE8 đang chở hành khách từ TPHCM ra Hà Nội lao đến tông mạnh vào xe đầu kéo. Vụ va chạm làm xe đầu kéo gãy đôi, đầu máy tàu SE8 hư hỏng nặng, hệ thống điều khiển gác chắn bị cháy. Tài xế xe đầu kéo bị thương nhẹ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và thu thập tài liệu liên quan để xử lý vụ việc.