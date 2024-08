Long An sẽ có 3 nhà máy điện rác, 2 nhà máy điện sinh khối

Ngày 12/8, Sở Công Thương tỉnh Long An đã thông báo đến các nhà đầu tư dự án nguồn lưới điện được Chính phủ phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, về nguồn điện có Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An 1 và Long An 2 tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc. Quy mô công suất thiết kế 3.000MW. Trong đó, Nhà máy LNG Long An 1 vận hành năm 2029-2030 và LNG Long An 2 vận hành sau năm 2030.

Về nguồn sinh khối, Long An có 2 nhà máy gồm: Nhà máy điện Biomass Thiên Lộc Thành tại ấp 4, xã Long Sơn, huyện Cần Đước; Nhà máy điện sinh khối Long An ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa.

Nhà máy điện Biomass Thiên Lộc Thành có công suất 10MW, chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 5MW. Nhà máy điện sinh khối Long An có công suất dự kiến 75MW, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 13MW, dự kiến vận hành năm 2026-2030; giai đoạn 2 là 62MW, vận hành sau năm 2030.

Về nguồn điện từ rác, Long An có 3 nhà máy, gồm: Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa - Long An ở xã Tân Đông (huyện Thạnh Hóa), công suất 10MW; Nhà máy xử lý rác thu hồi năng lượng Đức Hòa, xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa), với công suất 7.25MW, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (trước 2030) 4MW; giai đoạn 2 (sau 2030) với 3,25MW.

Đồng thời, Nhà máy điện rác Thạnh Hóa ở xã Tân Đông (huyện Thạnh Hóa) có công suất thiết kế 8MW. Dự án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (trước 2030) 4MW; giai đoạn 2 (sau 2030) 4MW.

Nguồn điện mặt trời cũng được phê duyệt 2 dự án, gồm dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2, tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, công suất lắp đặt 49 MWp. Bên cạnh đó là nguồn điện mặt trời từ các mái nhà với công suất tăng thêm đến năm 2030 là 153MW.

Các dự án đều nằm trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ.