Bắt giữ nhóm thanh niên nổ súng giữa TP Biên Hòa

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan vụ dùng súng, hung khí gây rối trật tự công cộng trước cây xăng số 26, đường Đồng Khởi, phường Tân Phong (TP Biên Hòa), hôm 17/10.

Các đối tượng trong nhóm của Lương Huy tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Biên Hòa).

Công an TP Biên Hòa đã bắt giam 8 bị can tham gia đánh nhau thuộc 2 nhóm do Nguyễn Duy Linh (SN 1986) và Lương Huy (SN 1990), cùng ngụ TP Biên Hòa, cầm đầu. Công an tạm giữ một ô tô, 3 xe máy, hung khí các loại và nhiều vỏ đạn tại hiện trường, để phục vụ điều tra.

Trước khi xảy ra vụ việc, Huy cùng nhóm đang ăn nhậu trong quán bar trá hình tại TP Biên Hòa. Trong khi đó, nhóm của Linh tụ tập ăn nhậu và sử dụng ma túy trái phép tại căn nhà cách đó không xa.

Trong lúc Huy và Linh gọi điện nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đã gọi thêm bạn bè hẹn nhau đến trước cây xăng số 26, phường Tân Phong, để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, 2 nhóm dùng súng bắn về phía đối phương và đập phá ô tô, xe gắn máy để dằn mặt nhau. Phát hiện lực lượng công an, cả 2 nhóm đã bỏ lại phương tiện tẩu thoát.