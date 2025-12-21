Bắt giữ 2 đối tượng ném vỏ chai chống đối lực lượng công an

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đêm 20/12, rạng sáng 21/12, lực lượng HP22 cùng công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đường phố.

Hai đối tượng P.T.H. và N.T.B. (khoanh đỏ) (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận 2 đối tượng do Phòng Cảnh sát cơ động bàn giao vì có hành vi lạng lách, ném vỏ chai bia vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.

Hai đối tượng gồm P.T.H. và N.T.B., cùng sinh năm 2010, trú tại xã Tân Kỳ, Hải Phòng. Vụ việc xảy ra trong thời điểm lực lượng chức năng triển khai cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện nhóm đối tượng điều khiển nhiều xe máy có biểu hiện nghi vấn trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, các đối tượng không chấp hành, bỏ chạy và sử dụng vỏ chai thủy tinh chống trả lực lượng công an.

Phòng Cảnh sát cơ động đã khống chế, bắt giữ các đối tượng liên quan, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.