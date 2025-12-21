Bắt giữ 2 đối tượng ném vỏ chai chống đối lực lượng công an
(Dân trí) - Đêm 20/12, rạng sáng 21/12, Công an Hải Phòng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lạng lách, ném vỏ chai bia chống đối lực lượng làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm đường phố.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đêm 20/12, rạng sáng 21/12, lực lượng HP22 cùng công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đường phố.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận 2 đối tượng do Phòng Cảnh sát cơ động bàn giao vì có hành vi lạng lách, ném vỏ chai bia vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.
Hai đối tượng gồm P.T.H. và N.T.B., cùng sinh năm 2010, trú tại xã Tân Kỳ, Hải Phòng. Vụ việc xảy ra trong thời điểm lực lượng chức năng triển khai cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Trước đó, Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện nhóm đối tượng điều khiển nhiều xe máy có biểu hiện nghi vấn trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng.
Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, các đối tượng không chấp hành, bỏ chạy và sử dụng vỏ chai thủy tinh chống trả lực lượng công an.
Phòng Cảnh sát cơ động đã khống chế, bắt giữ các đối tượng liên quan, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Lực lượng HP22 của Công an Hải Phòng được thành lập năm 2022, là lực lượng bổ trợ đặc biệt hiệu quả cho các lực lượng hiện có trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm.
Lực lượng này có sự kết hợp của các đơn vị nghiệp vụ như Cảnh sát hình sự (chủ công), Cảnh sát phòng chống ma túy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và cả lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. "HP" viết tắt của chữ Hải Phòng, còn "22" là viết tắt năm 2022.