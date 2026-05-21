Bắt giam người nuôi nhốt 3 con công lục ở TPHCM

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Cường (SN 1977, ngụ xã Đông Thạnh) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Nguyễn Thế Cường bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về việc ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, tổng tấn công đối với các loại tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh đối với các loại tội phạm về kinh kế, tham nhũng, buôn lậu, tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, vệ sinh an toàn thực, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, qua đó phát hiện Cường nuôi nhốt động vật quý hiếm.

Cụ thể, chiều 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Viện Công nghệ Tiên Tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra việc nuôi, nhốt động vật hoang dã tại cơ sở do Cường làm chủ và phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã đang được nuôi nhốt, gồm: 40 cá thể cầy vòi hương; 3 cá thể chim công màu xanh; một cá thể chim công màu trắng; một cá thể gà lôi hông tía cùng cá thể chim trĩ.

Trong đó, kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, 3 cá thể công lục, tên khoa học là Pavo loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, quy định trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT.

Công lục là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB (Ảnh: Nguyễn Trang).

Các cá thể công do Cường mua từ tháng 2/2021 và cung cấp được biên bản kiểm tra lâm sản cùng bảng kê lâm sản của cơ quan kiểm lâm, nhưng Cường không khai báo với cơ quan Kiểm lâm TPHCM.

Ngày 30/11/2021, khi Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, nâng loài công lục là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB không được phép nuôi nhốt, buôn bán và là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, được quy định trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT, nhưng Cường vẫn tiếp tục nuôi, nhốt cho đến khi bị phát hiện.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Cường để điều tra, đồng thời làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nêu trên; xác minh việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Theo Công an TPHCM, từ ngày 1/5 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường phối hợp với các đơn vị, công an địa phương tổng kiểm tra, tuyên truyền việc thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học.

Qua đó, đơn vị đã phát hiện nhiều cơ sở, cá nhân nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn; tuyên truyền pháp luật về đa dạng sinh học để nhiều người dân tự nguyện giao nộp số động vật đang nuôi nhốt trái phép cho cơ quan kiểm lâm cứu hộ theo quy định; yêu cầu gỡ nhiều bài đăng liên quan đến việc săn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chung tay bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững đa dạng sinh học; việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã đều phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã và được cấp phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Mọi hành vi tự ý săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép là phạm pháp, có thể đối mặt với mức hình phạt lên đến 15 năm tù.