Trạm trưởng kiểm lâm mật báo cho kẻ nuôi nhốt động vật quý hiếm ở TPHCM

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời (SN 1978, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu); Trương Thị Kim Hà (SN 1978) về tội Đưa hối lộ.

Đối tượng Nguyễn Văn Lời và Trương Thị Kim Hà (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo đó, thực hiện nghiêm mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày, đêm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp rà soát địa bàn, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Cụ thể, ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra một hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, do bà Trương Thị Kim Hà làm chủ. Tuy nhiên, do được báo trước thông tin kiểm tra, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã vào kho cất giấu nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện một nhà kho cách địa điểm kinh doanh khoảng 20m đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc. Qua giám định, nhà chức trách xác định có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để cứu hộ theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, Công an xác định Nguyễn Văn Lời, là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu - người được cử tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ để thông báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Đồng thời, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, bà Hà còn liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đặt mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội. Ngoài ra, bà Hà còn nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Để được đối phương hỗ trợ, Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Động vật hoang dã, quý hiếm được Hà mang đi giấu trong kho (Ảnh: Nguyễn Trang).

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cũng như hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật.

Từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép với số lượng lớn, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm.

Đồng thời, nhiều trường hợp đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan kiểm lâm cứu hộ; nhiều nội dung quảng bá săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép trên không gian mạng cũng bị yêu cầu gỡ bỏ.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép hoặc tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.