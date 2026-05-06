Phát hiện nhiều cơ sở nuôi động vật quý hiếm, rồng Nam Mỹ trái phép

Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về nuôi nhốt động vật hoang dã, trong đó có các loài chim thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp lực lượng kiểm lâm ra quân kiểm tra nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng kiểm lâm kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật trái phép (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Qua đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở do ông N.T.S. (1989, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) có 89 cá thể động vật rừng đang bị nuôi nhốt trái phép.

Trong 89 cá thể động vật nêu trên, có 87 cá thể chim thuộc 8 loài khác nhau (bao gồm 19 cá thể thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB) và 2 cá thể rồng Nam Mỹ thuộc nhóm IIB. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật này.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực III kiểm tra hộ kinh doanh của ông V.Q.N. (SN 1970, trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi).

Qua đối chiếu hồ sơ, lực lượng chức năng xác định có 30/103 cá thể chim chào mào đang nuôi nhốt tại đây không có giấy tờ hợp lệ, vi phạm quy định về quản lý lâm sản. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ số cá thể vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân cùng chung tay nói không với các sản phẩm từ động vật hoang dã, kịp thời tố giác các hành vi bẫy bắt, buôn bán trái phép để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống.

Đại diện Hạt kiểm lâm khu vực XVI (Quảng Ngãi) cho biết trong số các cá thể chim được phát hiện tại cơ sở của ông S., có nhiều loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Đối với các cá thể chim chào mào không có hồ sơ pháp lý hợp lệ, lực lượng chức năng đã tịch thu theo quy định. Toàn bộ số cá thể động vật nêu trên đã được đưa về khu bảo tồn tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray để theo dõi, chăm sóc tạm thời.