Tạm giữ gần 1.000 chim hoang dã tại 3 cửa hàng ở Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị đã phối hợp Công an phường Lê Chân cùng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng kiểm tra 3 cửa hàng chim cảnh trên đường Nguyễn Văn Linh.

Lực lượng liên ngành phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã là các cá thể chim hoang dã, với tổng số 987 cá thể.

Trong đó, bà P.T.H. (31 tuổi) nuôi nhốt 829 cá thể; bà M.T.H. (45 tuổi) nuôi nhốt 81 cá thể; bà N.T.T. (42 tuổi) nuôi nhốt 77 cá thể. Cả ba cùng trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan chức năng, số chim bị tạm giữ nghi thuộc nhiều loài như chào mào, chim sẻ, vành khuyên, cu gáy, chích chòe than, ngũ sắc, sáo đen, yến phụng, hỏa tiễn, vàng anh, khướu cổ khoang, khướu bông và chích chòe lửa.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các trường hợp chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời niêm phong, tạm giữ toàn bộ 987 cá thể chim để xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp với lực lượng kiểm lâm xác minh, xử lý vụ việc.