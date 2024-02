Bắt Giám đốc Công ty bất động sản Bảo An Group

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Bảo An Group ( SN 1984, quê Thanh Hóa), để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Bình Dương đọc lệnh tạm giam Nguyễn Đức Trung (Ảnh: Ngọc Hà).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trung được ủy quyền và thỏa thuận bán đất cho ông B..

Đến ngày 15/3/2022, Trung đã chấm dứt hợp tác với chủ sử dụng đất. Việc chấm dứt hợp tác được hai bên đồng thuận, không tranh chấp.

Tuy nhiên, ngày 18/3/2022, Trung vẫn đưa thông tin gian dối để ông B. tin tưởng ký hợp đồng mua bán đất và nhận thanh toán tổng cộng 1,425 tỷ đồng.

Sau đó, Trung đã trả lại số tiền hơn 1 tỷ đồng và giữ lại của ông B. 407,5 triệu đồng, không còn khả năng chi trả và bị nạn nhân tố giác.