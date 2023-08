Bắt đối tượng truy nã ở Quảng Bình lẩn trốn vào TPHCM

Ngày 24/8, Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức phối hợp các đội nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bắt giữ Đinh Quốc Huy (32 tuổi, ngụ Quảng Bình) để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đinh Quốc Huy tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Gò Dưa (khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức) để kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện Huy có biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, Huy là người đang có quyết định truy nã của Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Công an phường Tam Bình và các lực lượng đã bàn giao lại cho Công an huyện Minh Hóa, di lý Huy về Quảng Bình để xử lý theo quy định.

Huy là nhân viên Công ty CP Dịch vụ giao hành nhanh Minh Hóa, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền thu hộ của nhiều đơn hàng với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.