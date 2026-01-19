Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại Hải Phòng

Ngày 19/1, Công an phường Kiến An (Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công Đinh Xuân Hoàng (SN 1970, thường trú tại phường Kiến An).

Trước đó, ngày 15/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Đinh Xuân Hoàng về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Công an phường Kiến An bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Hoàng (giữa) (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào khoảng 17h ngày 17/1, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường Kiến An đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Công an phường Kiến An đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để xử lý theo quy định của pháp luật.