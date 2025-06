Bắt đối tượng trốn truy nã, vượt biên sang Lào làm thuê

Chiều 25/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tổ công tác thường trực của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn, vừa bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1995, quê Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Văn Anh thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Nguyễn Văn Anh là đối tượng trốn truy nã nguy hiểm, bị truy nã theo lệnh truy nã số 368/QĐTN-CSHS của Công an tỉnh Hòa Bình, đang lẩn trốn tại tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

Nguyễn Văn Anh bị cảnh sát bắt giữ lúc 12h09 ngày 25/6, tại một xưởng cơ khí của người Việt tại bản Khôm Khoảng, TP Luông Pha Băng, tỉnh Luông Pha Băng.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay.

Bước đầu, đối tượng thừa nhận hành vi huy động tiền của người dân tỉnh Hòa Bình để đầu tư vào đất đai, khi việc đầu tư thất bại, không có khả năng thanh toán nợ, đối tượng này đã trốn sang Lào để làm thuê.

Sau khi hoàn tất hồ sơ pháp lý, đối tượng đã được bàn giao qua cửa khẩu Huổi Puốc, huyện Điện Biên Đông, để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.